“Lo primera y más importante es no ceder en nuestros esfuerzos para que el máximo de ciudadanos esté vacunados. No todo el mundo está aún convencido de que es lo deben hacer”, lamentó Scholz. “Sabemos cuál será la consecuencia: un muy, muy gran número de aquellos que no están vacunados se contagiarán (...) Es lo que esperamos”, advirtió.