“La unión infantil ha sido una práctica no visibilizada hasta muy recientemente y, por lo tanto, si un problema no se ve, no se aborda desde la política pública. Todavía encontramos muchas resistencias en la región; dicen que este problema no existe, que esto existe en otras regiones del mundo”, señala Neus Bernabeu, asesora regional de Género y Juventud de UNFPA para América Latina y el Caribe.