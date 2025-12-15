El Mundo

Hondureños cumplen dos semanas sin saber quién será su futuro presidente

Honduras cumple dos semanas sin presidente definido mientras el CNE prepara un escrutinio clave, en medio de denuncias de fraude, tensiones políticas e injerencia de Donald Trump

Por AFP
Elecciones presidenciales Honduras
Hondureños participaron en las elecciones generales bajo un ambiente de alta expectativa y atención internacional. (Photo by Lucas AGUAYO / AFP) (LUCAS AGUAYO/AFP)







HondurasEleccionesNasry AsfuraSalvador Nasralla
