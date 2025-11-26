El Mundo

Honduras vota el domingo en elección marcada por la desconfianza

Honduras elige entre mantener a la izquierda con aspirante Rixi Moncada o girar a la derecha con Salvador Nasralla o Nasry Asfura

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Esta imagen muestra una valla publicitaria del candidato presidencial y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, en Tegucigalpa este jueves. Fotografía:
Esta imagen muestra una valla publicitaria del candidato presidencial y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, en Tegucigalpa este jueves. Fotografía: (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones Honduras 2025Honduras izquierda vs derechaDesconfianza electoralHonduras
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.