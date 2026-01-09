El Mundo

Hombre que abandonó a una niña entre caimanes vuelve a enfrentar la pena de muerte en Florida

El crimen ocurrido en 1998 regresa a los tribunales tras reformas que habilitan la pena capital sin unanimidad del jurado

Escuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un fallo judicial obliga a redefinir la pena de Harrel Braddy, condenado por un asesinato en los Everglades, bajo la nueva ley de Florida.
Un fallo judicial obliga a redefinir la pena de Harrel Braddy, condenado por un asesinato en los Everglades, bajo la nueva ley de Florida. (O Globo/GDA)







