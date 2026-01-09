Hombre que abandonó a una niña entre caimanes vuelve a enfrentar la pena de muerte en Florida

Un fallo judicial obliga a redefinir la pena de Harrel Braddy, condenado por un asesinato en los Everglades, bajo la nueva ley de Florida.

La Justicia de Florida reactivó esta semana el proceso para definir la pena de Harrel Braddy, de 76 años, condenado por el secuestro y asesinato de una niña de cinco años en los Everglades. El caso regresó a los tribunales tras cambios en la legislación estatal que permiten nuevamente la pena capital con una mayoría calificada del jurado.

La selección del jurado inició este lunes 5 de enero en el Tribunal del Circuito de Miami-Dade. La reapertura se dio luego de decisiones judiciales que invalidaron sentencias dictadas sin unanimidad, lo que obligó a un nuevo juicio limitado a la etapa de la pena.

Braddy recibió en 2007 una condena por homicidio en primer grado por la muerte de Quatisha Maycock, ocurrida en noviembre de 1998. La sentencia original de muerte quedó sin efecto tras fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema de Florida, que exigieron unanimidad del jurado para imponer la pena de muerte.

Hechos del caso en los Everglades

De acuerdo con los expedientes judiciales, Braddy conoció a la menor y a su madre, Shandelle Maycock, en una iglesia. Tras el rechazo de acercamientos personales, el hombre secuestró a ambas. La madre fue llevada a un área rural aislada, donde quedó abandonada tras perder el conocimiento. Ella logró sobrevivir y pidió ayuda a un conductor.

La niña quedó abandonada con vida cerca de la Interestatal 75, en un tramo conocido como Alligator Alley, en el condado de Broward. En declaraciones a investigadores, Braddy indicó que temía ser identificado por la menor y reconoció que sabía que su decisión podía causarle la muerte.

El cuerpo de Quatisha apareció dos días después en un canal. El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneal contundente. El examen también estableció que la menor sufrió lesiones compatibles con la presencia de caimanes en la zona.

Durante el juicio original, el entonces juez Leonard E. Glick calificó el hecho como una grave violación del deber de protección hacia la niñez y subrayó la responsabilidad de los adultos frente a los menores.

Nueva ley y posible pena capital

El proceso actual se sustenta en la ley estatal de 2023, que autoriza la pena de muerte con el voto favorable de al menos ocho de los 12 jurados. Con este marco legal, Braddy enfrenta nuevamente la posibilidad de una condena capital.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.