Jefe de la ONU: ‘El modelo de Gaza no debe replicarse en Líbano’

António Guterres, secretario general de la ONU, en la COP30 de noviembre en Brasil.

Naciones Unidas, Estados Unidos. La guerra en Oriente Medio está “fuera de control”, advirtió el miércoles el secretario general de la ONU, que teme un conflicto aún “más amplio”.

Además, António Guterres pidió que Líbano no sufra el mismo destino que Gaza por cuenta del conflicto entre Israel y Hezbolá.

“El modelo de Gaza no debe replicarse en Líbano”, dijo Guterres a periodistas, en referencia al territorio palestino arrasado tras años de guerra.

Urgió a Hezbolá, apoyado por Irán, que deje de atacar a Israel y a que el ejército israelí termine sus operaciones en Líbano, que han golpeado sobre todo a civiles.

A fines de febrero, justo después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, “ya había advertido de que los combates traían el riesgo de provocar una reacción en cadena que nadie podría controlar”, declaró António Guterres a la prensa.

“Tras más de tres semanas, la guerra está fuera de control”, aseguró.