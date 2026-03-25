El Mundo

Jefe de la ONU: ‘El modelo de Gaza no debe replicarse en Líbano’

El secretario general de la ONU, António Guterres, teme un conflicto aún “más amplio” en torno a la guerra en Irán.

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Por AFP
António Guterres, secretario general de la ONU, en la COP30 de noviembre en Brasil.
António Guterres, secretario general de la ONU, en la COP30 de noviembre en Brasil. (Wikimedia/Wikimedia Commons)







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Naciones UnidasONUAntónio GuterresConflicto en Irán
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