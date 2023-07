GDA cataloga la corrupción y el asedio a la prensa como principales amenazas a las democracias

La corrupción y el asedio a la prensa son los principales factores que amenazan a la democracia, según concluyeron los panelistas del primer foro “Estado de la Democracia y de los medios en América Latina”, organizado por el Grupo de Diarios América (GDA).

El foro se transmitió, el pasado miércoles, por el canal de YouTube del periódico El Tiempo, de Colombia.

Andrés Mompotes, director general del diario y moderador del evento, señaló el retroceso sufrido por la región en materia de libertad de prensa, debido a las presiones que ejercen el poder político y organizaciones criminales transnacionales sobre los medios de comunicación.

“Son una amenaza para nuestra labor que es la de contrapoder. Se busca desprestigiar a la prensa mediante la desacreditación y polarización”, aseguró Mompotes.

Los otros participantes del foro fueron Gail Scriven, prosecretaria de La Nación (Argentina); David Aponte, director general editorial de El Universal (México); Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio (Perú); y Miguel Henrique Otero, presidente y director de El Nacional (Venezuela).

Los panelistas discutieron sobre la similitud de las dificultades que afronta cada uno de sus países, especialmente por la caída de la confianza en el sistema institucional.

GDA es un consorcio integrado por los periódicos independientes con mayor influencia en Latinoamérica.

Además de los medios representados por los panelistas, también forman parte del grupo: O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), La Nación (Costa Rica), La Prensa Gráfica (El Salvador), El Nuevo Día (Puerto Rico), Listín Diario (República Dominicana) y El País (Uruguay).

“Este foro es muy acertado en empezar con el tema de la democracia porque está en problemas en todo el mundo y en Latinoamérica, lo vimos en Estados Unidos con el asalto al Capitolio, lo vimos en Brasil.

“Todos los estudios muestran una caída en el apoyo a la democracia. El último estudio del Latinobarómetro mostró que cayó 15 puntos el apoyo a la democracia y los riesgos que eso implica”, comentó Gail Scriven.

Al respecto, Juan Aurelio Arévalo sostuvo que Perú es, quizás, el país que mejor representa esta situación ya que el centro penal Barbadillo, en Lima, se convirtió casi en una cárcel para mandatarios.

“El politólogo Alberto Vergara dice que el único rasgo estable del Perú en este momento es su inestabilidad. No se puede avanzar como sociedad si no se confía en nadie y esa insatisfacción por la democracia es un campo fértil para el populismo y todos sabemos hacia dónde nos lleva eso”, aseveró Arévalo.

Por su parte, Miguel Henrique sostuvo que la debilidad de las instituciones solo lleva a un destino desfavorable.

“En el continente hay tres dictaduras puras y duras: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son dictaduras de izquierda, producto de un proceso en el que los cubanos, exportando su revolución, pasaron de la guerrilla y dictadura del proletariado a un esquema en el que permite la democracia tomar el poder y desde ahí cambiar el modelo, desmantelar todos los poderes y convertirlo en una dictadura.

“En el caso de Venezuela es peor porque además es una corporación criminal que tiene secuestrado al país. Esta fórmula, la del socialismo del siglo XXI, solo lleva a la destrucción de los países”, advirtió.

Mompotes invitó a los panelistas del foro “Estado de la Democracia y de los medios en América Latina” a proponer soluciones alternas para recuperar la confianza de las instituciones y fortalecer su labor.

Aponte se mostró poco optimista y señaló que casos como el Andrés Manuel López Obrador (presidente mexicano) demuestra el poder de los políticos que prometieron erradicar la corrupción.

“Todo esto nos llevó a una falta de credibilidad y una polarización. Él actúa como jefe de campaña en este momento y sigue utilizando esta narrativa para golpear a la oposición. En estos cinco años buscó acumular poder.

“Lo que estamos viviendo en México es el retorno al presidencialismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al sistema en el que no se mueve una hoja en el país si un solo hombre no está enterado y no está de acuerdo”, aseguró Aponte.

Scriven destacó que los medios de comunicación deben hacerles frente a los problemas que se presentan actualmente en los diferentes escenarios.

“Nuestro caso no es tan extremo como el peruano, pero tenemos a la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) condenada por corrupción y en proceso de apelación. Ante eso está la necesidad de fortalecer y marcar claramente la independencia de los poderes.

“Citando al historiador Niall Ferguson: ‘estamos en una emocracia, donde las emociones importan más que la democracia’. Por ello, nuestro rol es más que nunca fiscalizador y de denuncia permanente a pesar de los embates”, señaló.

Arévalo coincidió con Scriven y señaló que la democracia se consolida y fortalece con el tiempo por medio de la participación ciudadana.

“En el caso del gobierno de (Pedro) Castillo veíamos graves casos de corrupción y una ciudadanía que lo presenciaba pero no alcanzaba una reacción tan fuerte. Se debe entender que no se pueden permitir esos atropellos.

“Los partidos, por su parte, deben hacer un trabajo de bases; los candidatos en el Perú desaparecen luego de las elecciones y no se les ve más. Las personas que conforman las listas al Congreso poseen ciertos intereses personales y buscan llegar al Parlamento para defender esos intereses, desde transportistas informales, mineros ilegales, personas vinculadas al tema educativo que quieren sabotear la reforma universitaria y otros casos graves.

“Es un sistema en el que nos movemos entre políticos probadamente ineptos y demagogos que son altamente ideologizados”, afirmó el director.

Por otro lado, Henrique ahondó en las deficiencias partidarias que mencionó Arévalo y en cómo destruyen el sistema democrático.

“Es un tema más profundo que solo ir a las fallas o a las situaciones negativas de las democracias. No creo que los políticos latinoamericanos estén siquiera conscientes de eso porque no construyen partidos con objetivos concretos sino que siguen construyendo plataformas electorales sin contenido con las que aspiran llegar al poder, que algunos se beneficien de eso y se siguen debilitando ante una izquierda ideológicamente organizada para tomar y mantenerse indefinidamente en el poder.

“Tenemos instituciones débiles y cuando llegan al poder, estos individuos dinamitan lo que ya está débil. Son procesos irreversibles y monumentales, donde la corrupción cubre espacios gigantescos”, explicó el presidente de El Nacional.

El director de El Comercio recalcó que, durante el gobierno de Castillo en Perú el primer ministro, Aníbal Torres, mantuvo una constante retórica hacia los medios de comunicación.

“Eso se tradujo luego en acciones lamentables como amenazas a los periodistas. Desde el Consejo de la Prensa Peruana emitimos más de 30 alertas en los últimos dos años por atentados contra la libertad de expresión. A inicios de año fueron más de 170 periodistas agredidos durante las protestas.

“El Congreso también se convirtió en un frente de agresión, según la Unidad de Datos de EC cada 60 días en promedio el Congreso presenta un proyecto de ley que atenta contra la libertad informativa. En los últimos cinco periodos parlamentarios se presentaron alrededor de 94 proyectos de ley para restringir las libertades informativas”, advirtió.

Asimismo, Aponte alertó sobre la irrupción de los nuevos personajes vinculados a los gobiernos dispuestos a desinformar y atacar a los medios.

“Desde luego el golpeteo a los medios de comunicación afectados en su credibilidad, lo alerta el Instituto Reuters que evidencia la merma en la credibilidad debido a los ataques presidenciales.

“En este contexto se creó una suerte de narrativa desde el gobierno con influencers que acuden a las conferencias de prensa para atacar a otros medios u otros gobiernos. Todo esto construye una destrucción del sistema democrático de los medios, órganos autónomos y otros poderes”, señaló el director de El Universal.

“Pero este escenario nos debe llevar a mostrarle a las personas cómo trabajamos y cuáles son los procesos y códigos éticos bajo los que nos regimos”, sugirió Arévalo.

Scriven manifestó que en Argentina es la primera vez que se presenta un fenómeno desconocido: el narcotráfico como elemento amenazante para el ejercicio periodístico.

“Por primera vez estamos teniendo nuevas amenazas relacionadas al narcotráfico, empezaron las amenazas a periodistas en Rosario mediante carteles con frases diciendo que los van a matar. Es preocupante tomando en cuenta que en lo que va del año ya se dieron más de 100 asesinatos en esa ciudad.

“Tenemos la misma situación hacia la prensa independiente mediante páginas de fake news. Por otro lado, esta semana el gobernador de La Rioja encargó una reforma con la que busca limitar el trabajo de la prensa, una situación que venimos denunciando”, aseguró la prosecretaria de La Nación.

Finalmente, Otero señaló que en Venezuela simplemente no hay medios, ya que la radio y la televisión están totalmente censuradas y amenazadas por el elemento regulador Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela).

“No hay programas de opinión, las noticias son las oficiales, los medios impresos desaparecieron con la crisis del papel y las plataformas web son bloqueadas. Infobae está bloqueada, CNN también, NTN24 igual.

“Lo que critique al régimen se bloquea. Hay periodismo ciudadano, que en nuestro caso tan extremo es una esperanza”, manifestó el director de El Nacional.