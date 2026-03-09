El Mundo

Gobierno belga denuncia un ‘acto antisemita’ tras explosión frente a una sinagoga

El gobierno belga denunció un “acto antisemita abyecto” y un “ataque contra nuestros valores” después de que se produjera una explosión en sinagoga.

Por AFP
Policías belgas resguardan el perímetro alrededor de una sinagoga en la calle Léon Frédéricq después de que fuera alcanzada por una explosión durante la noche en Lieja, Bélgica.
Policías belgas resguardan el perímetro alrededor de una sinagoga en la calle Léon Frédéricq después de que fuera alcanzada por una explosión durante la noche en Lieja, Bélgica. (JOHN THYS/AFP)







