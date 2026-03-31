Gobernador de Florida impulsa renombrar aeropuerto en honor a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 29 de marzo de 2026.

Washington, Estados Unidos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suscribió el lunes un proyecto de ley para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”.

El cambio de nombre aún requiere la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA), así como la formalización de acuerdos de derechos.

“Cambiar el nombre de un aeropuerto es un asunto local y la FAA no aprueba cambios de nombre de aeropuertos”, indicó la agencia en un comunicado.

Sin embargo, la FAA debe vigilar que se cumplan requisitos administrativos, como la actualización de las cartas de navegación y las bases de datos.

El aeropuerto se encuentra cerca del complejo Mar-a-Lago de Donald Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha buscado dejar su huella en las instituciones públicas, por ejemplo al añadir su nombre al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington.