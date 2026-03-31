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Gobernador de Florida impulsa renombrar aeropuerto en honor a Donald Trump

Ron DeSantis suscribió el lunes un proyecto de ley para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 29 de marzo de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 29 de marzo de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)







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