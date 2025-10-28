Ganador del Nobel de Literatura dice que Estados Unidos le retiró su visa

Lagos, Nigeria. El Consulado de Estados Unidos en Lagos, Nigeria, revocó la visa del laureado con el Nobel de Literatura Wole Soyinka, según afirmó el propio escritor y dramaturgo de 91 años este martes.

“Quiero asegurarle al consulado que estoy muy conforme con la revocación de mi visa”, declaró Soyinka durante una conferencia de prensa en Lagos.

Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1986, Soyinka ha sido un crítico constante del presidente estadounidense Donald Trump, quien se encuentra en su segundo mandato. El autor había tenido residencia permanente en Estados Unidos, pero destruyó su green card tras la elección de Trump en 2016.

Según una carta del Consulado estadounidense en Lagos, vista por AFP, la revocación se realizó al amparo de las normas del Departamento de Estado, que permiten a los funcionarios consulares cancelar una visa de no inmigrante “en cualquier momento, a su discreción”. Soyinka explicó que las autoridades le pidieron llevar su pasaporte al consulado para anular la visa de forma presencial.

Autor de Death and the King’s Horseman, Soyinka ha sido profesor y ha recibido distinciones en destacadas universidades estadounidenses, como Harvard y Cornell.

La revocación de visados se ha convertido en una característica de las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump, que en los últimos años han afectado también a estudiantes universitarios extranjeros y a personas que se han manifestado en favor de los derechos del pueblo palestino.

La embajada estadounidense en Abuya, la capital nigeriana, no respondió a las solicitudes de comentario.

