El Mundo

Frecuentes cortes de luz en Cuba obligan a racionar incluso las hostias

Varios sacerdotes dijeron que se les había ordenado racionar las pequeñas hostias destinadas a simbolizar el cuerpo de Jesucristo durante la misa

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Por AFP
George Payano, fraile de los Carmelitas Descalzos, celebra una misa en el Convento de Santa Teresa y San José, en El Vedado, La Habana. Los apagones en Cuba están afectando incluso la producción y distribución de hostias para la comunión. Foto: AFP.
George Payano, fraile de los Carmelitas Descalzos, celebra una misa en el Convento de Santa Teresa y San José, en El Vedado, La Habana. Los apagones en Cuba están afectando incluso la producción y distribución de hostias para la comunión. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)







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