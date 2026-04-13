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Fraude en universidad de Latinoamérica: detectan a más de 40 médicos usando celulares y gafas inteligentes en examen de especialidades

Más de 40 médicos usaron tecnología avanzada para copiar en examen de especialidades. Universidad anuló pruebas y evalúa sanciones

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
UdeA anuló examen de especialidades tras fraude con dispositivos tecnológicos. Médicos implicados enfrentan veto y posibles procesos éticos.
UdeA anuló examen de especialidades tras fraude con dispositivos tecnológicos. Médicos implicados enfrentan veto y posibles procesos éticos. (Canva stock/nortonrsx de Getty Images/TrueCreatives)







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