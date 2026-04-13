Fraude en universidad de Latinoamérica: detectan a más de 40 médicos usando celulares y gafas inteligentes en examen de especialidades

La Universidad de Antioquia (UdeA) en Colombia anuló el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas para el periodo 2026 tras detectar un fraude que involucró a más de 40 médicos. La irregularidad ocurrió durante la prueba aplicada el viernes 10 de abril.

La situación generó impacto en la institución. Los implicados no eran estudiantes. Se trataba de profesionales en salud ya graduados que buscaban ingresar a programas de posgrado.

La jornada reunió a cerca de 3.700 médicos de Colombia y otros países de Latinoamérica. El proceso perdió credibilidad tras descubrirse el uso de tecnología avanzada para copiar.

Tecnología sofisticada para copiar en examen médico

El informe oficial de la UdeA detalló el uso de dispositivos electrónicos prohibidos. Los supervisores identificaron herramientas diseñadas para enviar y recibir información en tiempo real.

Entre los objetos detectados se encuentran:

Gafas inteligentes y microcámaras

Auriculares invisibles e intercomunicadores

Teléfonos celulares ocultos

Códigos de vestimenta específicos para identificar integrantes de la red

La universidad indicó que el uso de estos dispositivos implicaba la anulación inmediata del examen. Además, señaló que estas reglas ya estaban advertidas antes de la prueba.

Sanciones incluyen veto de hasta 5 años

Cada caso quedó bajo análisis de los equipos jurídicos y académicos de la universidad. Las sanciones pueden ir más allá de la exclusión del proceso actual.

La normativa contempla un veto de hasta 10 semestres, equivalente a cinco años, sin posibilidad de aplicar a programas de la institución.

La UdeA también advirtió que la conducta representa una falta ética grave. El caso podría escalar a instancias que supervisan el ejercicio profesional de los médicos involucrados.

Alerta por redes organizadas de fraude académico

El hallazgo encendió alertas sobre posibles estructuras organizadas dedicadas a vender servicios para aprobar exámenes de admisión en residencias médicas.

La universidad pidió a otras instituciones reforzar sus controles. Señaló que estas prácticas podrían extenderse a distintas facultades de Medicina.

La UdeA reiteró su política de cero tolerancia al fraude. Recordó que el ingreso a sus 46 programas de especialización, maestría y doctorado debe basarse en el mérito académico y la transparencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.