Fiscal pide desestimar caso contra Donald Trump por intento de revertir elecciones de 2020 en Georgia

El fiscal Pete Skandalakis solicitó cerrar el caso contra Donald Trump por presunta injerencia en las elecciones de 2020 en Georgia, alegando que corresponde a jurisdicción federal.

Por AFP
US President Donald Trump makes his way to board Marine One before departing from the South Lawn of the White House in Washington, DC on June 24, 2025, to attend the NATO's Heads of State and Government summit in The Hague. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
US President Donald Trump makes his way to board Marine One before departing from the South Lawn of the White House in Washington, DC on June 24, 2025, to attend the NATO's Heads of State and Government summit in The Hague. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (MANDEL NGAN/AFP)







