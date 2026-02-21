El Mundo

Fiscal de Guatemala sancionada por Estados Unidos y Unión Europea se postula a la reelección

Consuelo Porras se postuló a un tercer periodo consecutivo a la cabeza de la Fiscalía, aunque para ser reelecta deberá superar los enfrentamientos con el presidente Bernardo Arévalo

Por AFP

Ciudad de Guatemala. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo acusaciones de ser ‘corrupta’ y ‘antidemocrática’, se postuló para un tercer periodo consecutivo en el cargo, informó el viernes la comisión que definirá el listado de candidatos.








GuatemalaEstados UnidosConsuelo Porras
