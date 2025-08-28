Familia murió de forma repentina en un hotel: inhalaron un gas que les provocó anoxia

Una intoxicación con fosfina provocó la anoxia que terminó con la vida de una familia de Bogotá, Colombia.

Una familia de Bogotá murió durante sus vacaciones en San Andrés, Colombia. El hecho ocurrió el pasado 11 de julio, y un mes después, el Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia confirmó que la causa fue anoxia provocada por la inhalación de fosfina, un gas altamente tóxico.

Las víctimas fueron Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin Martínez, un niño de 4 años. De acuerdo con un reporte divulgado por Noticias RCN, los tres murieron al inhalar fosfina, una sustancia utilizada como pesticida.

Según el informe forense, la exposición a este gas no solo puede provocar bronquitis y edemas pulmonares, también puede causar convulsiones y finalmente la muerte, como ocurrió en este caso.

¿Qué es la anoxia?

La anoxia es una condición médica que se presenta cuando el cuerpo no recibe oxígeno en los tejidos u órganos. Se diferencia de la hipoxia, donde el oxígeno está presente, pero en cantidades insuficientes.

Esta condición puede surgir por múltiples causas:

Paro cardíaco o respiratorio

Asfixia o estrangulamiento

Intoxicación por monóxido de carbono

Ahogamiento

Accidente cerebrovascular

Anemia grave

Enfermedades pulmonares como neumonía o asma

Exposición a grandes altitudes

Síntomas de la anoxia

Síntomas leves o iniciales:

Cambios de humor o comportamiento

Dificultades para hablar

Pérdida de memoria a corto plazo

Confusión o mareos

Dolor de cabeza o debilidad

Pérdida de concentración o coordinación motora

Síntomas graves:

Convulsiones

Alucinaciones

Pérdida de la conciencia

Estado de coma

¿Qué es la fosfina?

La fosfina es un gas inflamable y extremadamente tóxico, utilizado principalmente para eliminar insectos en granos almacenados. Así lo señala la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de Estados Unidos.

Este gas puede tener un olor similar al ajo o pescado en descomposición, aunque en altas concentraciones puede no tener olor. Cuando una persona lo inhala, puede sufrir:

Dolor de cabeza

Mareo o náusea

Vómito

Dificultad para respirar

Daños en órganos vitales

Muerte en casos graves

