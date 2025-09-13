El Mundo

Explosión en bar del centro de Madrid deja 25 heridos

Una explosión en un bar de Madrid dejó 25 heridos. Aunque se investiga la causa, una fuga de gas es la principal hipótesis

Por AFP
En la imagen autoridades afuera del bar en Madrid
Según los medios de comunicación locales, la explosión, que tuvo lugar en el barrio de Vallecas, se debió a una fuga de gas. (AFP/AFP)







MadridBarHeridosExplosiónGas
AFP

AFP

