Explosión de gas provoca colapso parcial en edificio en Nueva York: se teme que haya personas atrapadas

Edificio público de 17 pisos colapsó tras explosión en el Bronx. Se desconoce si hay personas atrapadas. Emergencia movilizó drones y rescatistas.

Un edificio residencial de 17 pisos colapsó parcialmente la mañana de este miércoles tras una explosión de gas en el barrio del Bronx, en Nueva York.

El incidente ocurrió después de las 8 a. m. en las Mitchel Houses, un conjunto habitacional público ubicado en la avenida Alexander, en la zona de Mott Haven.

Las autoridades locales activaron una alerta de gran emergencia. Equipos de rescate, drones y perros entrenados para búsqueda llegaron al sitio para verificar si había personas atrapadas entre los escombros. Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque la evaluación continúa.

El alcalde Eric Adams solicitó a la población evitar la zona. Además, compartió en redes sociales que ya estaba al tanto de la situación que afectó esta área del Bronx.

Las imágenes difundidas muestran daños severos en la estructura de uno de los laterales del inmueble.

❗️⚠️🇺🇸 - A gas explosion rocked a Bronx apartment building this morning, triggering a partial collapse in the Mott Haven neighborhood. A New York City official confirmed no injuries have been reported so far.



Firefighters and police swarmed the scene at the 20-story NYCHA… pic.twitter.com/7RayBTmGEK — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 1, 2025

La explosión sacudió a los residentes de los alrededores y reavivó la preocupación por las condiciones de seguridad en las viviendas públicas, muchas de las cuales albergan a familias de bajos ingresos.

Las Mitchel Houses forman parte de las 335 propiedades administradas por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), organismo que gestiona residencias para personas con ingresos limitados.

Tras la explosión, se renovaron los cuestionamientos sobre el mantenimiento estructural y las medidas de prevención en estos complejos.

Partial Building Collapse After Gas Explosion in Mott Haven

A gas explosion at Mitchel Houses in Mott Haven has caused a partial building collapse this morning.

- Strong gas odor reported in the area

- Firefighters + EMS on scene

- Authorities confirm no injuries so far

- High… pic.twitter.com/Q74ABK1Efo — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) October 1, 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.