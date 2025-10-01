El Mundo

Explosión de gas provoca colapso parcial en edificio en Nueva York: se teme que haya personas atrapadas

Autoridades desplegaron unidades de rescate tras colapso en conjunto habitacional del Bronx, donde viven familias de bajos ingresos

Por O Globo / Brasil / GDA
Edificio público de 17 pisos colapsó tras explosión en el Bronx. Se desconoce si hay personas atrapadas. Emergencia movilizó drones y rescatistas.
Edificio público de 17 pisos colapsó tras explosión en el Bronx. Se desconoce si hay personas atrapadas. Emergencia movilizó drones y rescatistas. (Captura de video/X: @CitizenAppNYC)







