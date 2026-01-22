El Mundo

Ex fiscal especial reitera acusación a Trump de haber intentado anular los resultados de 2020

El ex fiscal especial Jack Smith defendió el su decisión de procesar a Donald Trump, acusándolo de participar en un “plan criminal” para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Por AFP
El fiscal especial Jack Smith testifica sobre sus investigaciones al presidente Donald Trump.
El fiscal especial Jack Smith testifica sobre sus investigaciones al presidente Donald Trump. (SAUL LOEB/AFP)







