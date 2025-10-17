El Mundo

Europa deja atrás el sello en pasaportes: esto deben saber los viajeros sobre la nueva medida

Europa cambia su control migratorio en 2025 con un nuevo sistema digital. Sepa qué deberá hacer si planea viajar al continente desde octubre

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Silvia Ureña Corrales
Europa comenzó a aplicar un nuevo sistema migratorio. Si planea viajar pronto, esta es la medida que podría cambiar su ingreso al continente.
Europa comenzó a aplicar un nuevo sistema migratorio. Si planea viajar pronto, esta es la medida que podría cambiar su ingreso al continente. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPasaporteEuropaMigración
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.