Europa deja atrás el sello en pasaportes: esto deben saber los viajeros sobre la nueva medida

Desde el pasado 12 de octubre, las personas que ingresen a Europa deben cumplir con un nuevo procedimiento migratorio. Se trata del Sistema de Entradas y Salidas (EES), una plataforma digital que reemplaza el sello en papel del pasaporte por un registro electrónico automatizado.
El EES ya comenzó a implementarse de forma progresiva en 29 países del continente europeo, incluyendo España, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.
¿En qué consiste el nuevo sistema EES?
El Sistema de Entradas y Salidas registra electrónicamente la fecha de ingreso y salida de cada viajero. Además, almacena huellas digitales, fotografía facial y datos del pasaporte, todo esto sin necesidad de sellos físicos.
El sistema opera tanto en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres, y está diseñado para agilizar el paso de personas, prevenir estancias ilegales y fortalecer la seguridad en el espacio Schengen.
¿A quiénes aplica?
La medida aplica a todos los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, que viajan por turismo, negocios cortos o visitas familiares de hasta 90 días en un período de 180.
Por tanto, cualquier persona con pasaporte estadounidense que no tenga residencia en Europa debe cumplir con este nuevo control.
¿Qué debe hacer el viajero?
No es necesario realizar trámites previos al viaje. El registro se hace directamente al llegar al país europeo de destino. Allí se tomará:
- Fotografía del rostro
- Escaneo de huellas digitales
- Lectura digital del pasaporte
- Registro de fecha y lugar de entrada
Este procedimiento puede hacerse en cabinas automáticas o con agentes de migración.
¿Quiénes están exentos?
El EES no aplica a quienes tengan:
- Ciudadanía europea
- Doble nacionalidad con países de la UE o Schengen
- Residencia legal en alguno de los países europeos
- Visas de larga duración (como estudiantes, trabajadores o investigadores)
¿Por qué se implementa el EES?
La Unión Europea puso en marcha este sistema para:
- Eliminar el sello manual en pasaportes
- Agilizar los controles en frontera
- Detectar automáticamente estancias prolongadas o irregulares
- Evitar fraudes de identidad y reforzar la seguridad interna
Además, el sistema permitirá que las autoridades migratorias y policiales accedan a la información del viajero en tiempo real, lo que facilitará la detección de amenazas y delitos.
