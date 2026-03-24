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Esto es lo que logró el Vaticano con 20 presos políticos de Cuba

Oenegé informa de avances con la mediación de la Santa Sede. Conozca lo que sucedió.

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Por AFP
Estallido en Cuba: asaltan sede del Partido Comunista por apagones
Cuba se encuentra sumida en la crisis. (YAMIL LAGE/AFP)







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