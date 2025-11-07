El Mundo

Este será el túnel más largo de Latinoamérica: ¿qué ciudades conectará?

La megaobra tendrá un túnel de 9,7 km y conectará a Antioquia con el Caribe en menos de cinco horas

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El Túnel del Toyo conectará Medellín y Urabá y será el más largo de América Latina con 9,7 km de extensión.
El Túnel del Toyo conectará Medellín y Urabá y será el más largo de América Latina con 9,7 km de extensión. (X (Twitter)/@tuneldeltoyo)







