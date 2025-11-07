Este será el túnel más largo de Latinoamérica: ¿qué ciudades conectará?

El Túnel del Toyo conectará Medellín y Urabá y será el más largo de América Latina con 9,7 km de extensión.

Colombia construye el túnel más largo de Latinoamérica en el occidente del país. Se trata del Túnel del Toyo, una infraestructura que conectará Medellín con Urabá a través de un corredor vial de 37,7 kilómetros. Esta obra transformará la movilidad y logística de Antioquia con un túnel principal de 9,7 kilómetros de longitud.

El avance del proyecto ya alcanza el 99% en su primer tramo. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín concluyeron el revestimiento del túnel central, lo que permite avanzar hacia la fase final de instalación de equipos electromecánicos y sistemas complementarios, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

El túnel forma parte de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, que tendrá además seis túneles adicionales que suman 3 kilómetros, 16 puentes con una longitud combinada de 1,3 kilómetros y varios tramos a cielo abierto.

La inversión en el primer tramo superó los 2,7 billones de pesos, una cifra histórica para la región. Medellín aportó recursos fuera de su jurisdicción con el objetivo de impulsar la competitividad regional y nacional.

Cuando el corredor esté completamente habilitado, el tiempo de viaje entre Medellín y Urabá se reducirá de ocho a unas cuatro horas y media, lo que beneficiará el transporte de pasajeros y carga. Además, las autoridades estiman un ahorro anual de más de 51.000 millones de pesos en costos operativos para el sector transporte.

Este nuevo acceso también mejorará la conectividad entre Medellín, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y la zona portuaria de Urabá, fortaleciendo la salida de productos hacia el Caribe y mejorando la competitividad del departamento.

El túnel fue construido con 160.000 metros cúbicos de concreto y 12.000 toneladas de acero. También cuenta con sistemas de drenaje, capas granulares y pavimento especializado, lo que garantiza su seguridad y durabilidad. Estos elementos convierten al Túnel del Toyo en un referente de infraestructura subterránea en América Latina.

Desde el inicio de la obra en 2018, el proyecto ha generado alrededor de 6.000 empleos directos y mantiene cientos de empleos directos e indirectos en los municipios involucrados.

El tramo 2, que completa la conexión hasta Urabá, avanza con obras en dos sectores que incluyen túneles, puentes y calzadas. Las autoridades locales destacan la importancia del Túnel del Toyo como un símbolo de integración regional y una apuesta estratégica para convertir a Antioquia en una puerta logística hacia el norte del continente.

