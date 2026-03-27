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‘Estamos listos’: los astronautas llegan al sitio de lanzamiento para misión a la Luna

Cuatro astronautas que están por viajar alrededor de la Luna llegaron el viernes al Centro Espacial Kennedy de la NASA para los preparativos finales antes del viaje.

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Por AFP
Artemis II
Preparativos para la misión Artemis II. (NASA/Getty Images via AFP)







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AFP

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