Estados Unidos sigue siendo el ‘mayor aliado’, afirma jefa de la diplomacia de la Unión Europea

La líder europea Kaja Kallas reacciona al polémico documento de seguridad nacional de Washington, defendiendo la alianza pese a las críticas mutuas y la nueva estrategia de Estados Unidos

Por AFP
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas
La líder europea Kaja Kallas reacciona al polémico documento de seguridad nacional de Washington, defendiendo la alianza pese a las críticas mutuas y la nueva estrategia de Estados Unidos. (NICOLAS TUCAT/AFP)







