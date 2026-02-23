El Mundo

Estados Unidos retira personal no esencial de su embajada en Beirut ante tensiones con Irán

La medida, calificada como temporal por el Departamento de Estado, se produce en medio de amenazas de Donald Trump contra Irán y un aumento de la tensión regional tras llamados de Hezbolá a la resistencia.

Por AFP
A pesar de una tregua en noviembre de 2024 que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbolá, Israel ha mantenido ataques regulares contra el Líbano, generalmente afirmando que tiene como objetivo al grupo respaldado por Irán.
A pesar de una tregua en noviembre de 2024 que buscaba poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbolá, Israel ha mantenido ataques regulares contra el Líbano, generalmente afirmando que tiene como objetivo al grupo respaldado por Irán. (JOSEPH EID/AFP)







