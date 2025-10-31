Estados Unidos reduce al mínimo histórico número de refugiados; priorizará a sudafricanos blancos

Donald Trump y su esposa en celebración de Halloween de la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos anunció el jueves un drástico recorte en el número de refugiados que prevé admitir por año, a un mínimo histórico, y dijo que dará prioridad a los sudafricanos blancos.

En un importante cambio a la una tradición estadounidense de décadas de acogida de refugiados, el gobierno del republicano Donald Trump fijó en apenas 7.500 el número de personas a las que se les concederá el estatus de refugiado este año.

La nueva cifra, que se aplica para el año fiscal 2026 iniciado el 1 de octubre, contrasta con los más de 100.000 refugiados anuales que Estados Unidos recibió durante el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025).

La gran mayoría serán afrikáneres, descendientes de los primeros colonos europeos en Sudáfrica, según un memorándum de la Casa Blanca.

“Las plazas de admisión se dividirán principalmente entre afrikáneres de Sudáfrica (...) y otras personas que han sufrido discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen”, afirma el documento.

Trump detuvo prácticamente la llegada de refugiados tras asumir el cargo en enero, pero hizo una excepción con los sudafricanos blancos, a pesar de que Pretoria insiste en que no sufren persecución en su país.

Un primer grupo de unos 50 afrikáneres llegó a Estados Unidos en mayo.

Trump hizo su campaña presidencial con la promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados y en enero firmó una orden ejecutiva que suspendía el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal de la oenegé Consejo Americano de Inmigración, recordó el jueves que, en virtud de este programa, desde 1980 más de dos millones de personas que huían de sus países hallaron refugio en Estados Unidos.

“Ahora se utilizará como vía para la inmigración blanca”, afirmó Reichlin-Melnick en X. “Qué decepción para una joya de los programas humanitarios internacionales de Estados Unidos”.

‘Un salvavidas’

Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, otra organización enfocada en asuntos migratorios, también criticó la medida adoptada por la administración Trump.

“Durante más de cuatro décadas, el programa de refugiados de Estados Unidos ha sido un salvavidas para las familias que huyen de la guerra, la persecución y la represión”, declaró Vignarajah en un comunicado.

“En un momento de crisis en países que van desde Afganistán hasta Venezuela, Sudán y otros más, concentrar la gran mayoría de las admisiones en un solo grupo socava el propósito del programa, así como su credibilidad”, apuntó.

Además del recorte en el número de refugiados, la administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para afganos, haitianos, venezolanos y ciudadanos de varios otros países.

Estados Unidos otorga este amparo humanitario a extranjeros que no pueden regresar a casa de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones “extraordinarias”.

Trump ha dicho que los afrikáners acogidos como refugiados por Estados Unidos escapan de una “situación terrible” en su país de origen, que calificó incluso de “genocidio”, una acusación que muchos consideran absurda.

Los blancos, que constituyen el 7,3% de la población de Sudáfrica, generalmente gozan de un nivel de vida más alto que la mayoría negra. Todavía poseen dos tercios de las tierras agrícolas y, en promedio, ganan tres veces más que los sudafricanos negros.

Gobiernos liderados principalmente por afrikáners impusieron el sistema de apartheid, que negó a la población negra sus derechos políticos y económicos hasta su derogación en las elecciones de 1994.