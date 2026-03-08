El Mundo

Estados Unidos asegura que no prevé ataques contra la infraestructura energética de Irán

El secretario de Energía de Estados Unidos también afirmó que el conflicto y las consiguientes interrupciones en el flujo de petróleo y gas durarían, “en el peor de los casos, solo unas pocas semanas, no meses”.

Por AFP
.
Esta captura de video, tomada de imágenes publicadas en redes sociales, muestra un incendio en un depósito de petróleo en Teherán, capital de Irán. (-/AFP)







