Estados Unidos fue invitado a participar en ejercicios militares en Groenlandia, dice Dinamarca

Personal militar que se cree pertenece a las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr, desciende de un avión chárter a su llegada al aeropuerto internacional de Nuuk el 16 de enero de 2026, en Nuuk, Groenlandia.

Nuuk, Dinamarca. Estados Unidos fue invitado a participar en ejercicios militares en Groenlandia, declaró este viernes a AFP el Mando Conjunto del Ártico de Dinamarca y precisó que el despliegue está relacionado con Rusia.

“Por supuesto que Estados Unidos como miembro de la OTAN está invitado aquí”, declaró el general Søren Andersen en una entrevista en un barco de la marina danesa en el puerto de Nuuk, capital de este territorio autónomo de Dinamarca.

El militar danés declaró que habló durante la jornada con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, y los invitó a participar.

Por otra parte, el general afirmó que los ejercicios “se tratan de Rusia”.

“Para mí, se trata de Rusia. Se trata de lo que está ocurriendo en Ucrania. Vemos cómo Rusia está llevando adelante la guerra en Ucrania y, cuando esa guerra termine, ojalá con un buen resultado para Ucrania, esperamos que Rusia traslade los recursos que ha estado utilizando allí a otros escenarios, incluido el Ártico. Por eso, para prepararnos, simplemente tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que entrenarnos, y eso es lo que estamos haciendo aquí.

Noticia en desarrollo...