Estados Unidos fue invitado a participar en ejercicios militares en Groenlandia, dice Dinamarca

Estados Unidos fue invitado a participar en ejercicios militares en Groenlandia con otros países europeos.

Por AFP
Personal militar que se cree pertenece a las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr, desciende de un avión chárter a su llegada al aeropuerto internacional de Nuuk el 16 de enero de 2026, en Nuuk, Groenlandia.
Personal militar que se cree pertenece a las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr, desciende de un avión chárter a su llegada al aeropuerto internacional de Nuuk el 16 de enero de 2026, en Nuuk, Groenlandia. (ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP)







GroenlandiaDinamarcaEstados Unidos
