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Estados Unidos e Israel atacan plantas nucleares en Irán: Así evoluciona la guerra que llega a un mes

Estados Unidos e Israel atacaron este viernes dos instalaciones nucleares en Irán; Washington estima cumplir sus objetivos en dos semanas.

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Por AFP
Refugio para personas desplazadas en Camille Chamoun Sports City stadium, en Beirut.
Refugio para personas desplazadas en Camille Chamoun Sports City stadium, en Beirut. (DIMITAR DILKOFF/AFP)







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