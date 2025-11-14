El Mundo

Estados Unidos celebra uno de sus mejores días aéreos tras el fin del bloqueo presupuestario

El secretario de Transporte, Sean Duffy, destacó que el transporte aéreo en Estados Unidos registró uno de sus mejores días tras el bloqueo presupuestario, con baja ausencia de controladores.

EscucharEscuchar
Por AFP
Desde este viernes 7 de noviembre, las aerolíneas deberán reducir sus vuelos en Estados Unidos debido al cierre gubernamental que paraliza al gobierno federal.
Según Sean Duffy, “Ayer fue una de las mejores jornadas para nuestro espacio aéreo en mucho tiempo". (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosShutdownSean DuffySecretario de TransporteBloque presupuestarioCierre gubernamental
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.