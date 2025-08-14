El Mundo

Estado de excepción en Honduras ha propiciado torturas y abusos, denuncia Cristosal

“Lejos de garantizar seguridad”, el estado de excepción en Honduras ha propiciado múltiples abusos de poder, incluyendo malos tratos, lesiones y actos de tortura”, aseguró la ONG Cristosal

Por AFP
Fuerzas especiales de la policía escoltan una camioneta en la que presuntamente se transporta al exjefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Romeo Vásquez, a una audiencia judicial en Tegucigalpa, Honduras.
La ONG indicó que en Honduras la extorsión continúa, “negocios pequeños han cerrado por miedo, y la ‘cuota’ que imponen las maras y pandillas” a sus víctimas persiste “con total impunidad”. (ORLANDO SIERRA/AFP)







AFP

AFP

