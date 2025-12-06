El Mundo

España investiga a cinco laboratorios por presunta fuga del virus de la peste porcina

Tras el brote de peste porcina africana en jabalíes de Barcelona, Cataluña encarga una auditoría a cinco laboratorios por la posible fuga de la cepa ‘Georgia 2007′

EscucharEscuchar
Por AFP
Tras el brote de peste porcina africana en jabalíes de Barcelona, Cataluña encarga una auditoría a cinco laboratorios por la posible fuga de la cepa ‘Georgia 2007′ (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Peste porcinaVirus peste porcinaEspaña
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.