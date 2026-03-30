El Mundo

España cierra su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos implicados en la guerra de Irán

España no permitirá el uso de su espacio aéreo ni de bases militares a aviones de Estados Unidos vinculados a la guerra en Irán

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Por AFP
Pedro Sánchez, genocidio en Gaza
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mostrado su oposición frontal al conflicto, lo que le ha valido roces con el presidente estadounidense Donald Trump. (BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP)







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