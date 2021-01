“Por varios meses he estado viniendo a preguntar qué pasa con mi indemnización y me han tenido como un tonto diciéndome que Trabajo no les ha notificado, pero yo sé que les notificaron en diciembre. Nunca me han dejado pasar de la puerta, pero hoy me han llamado para hacerme una oferta, ya estoy en el lobby, a ver qué me dicen”, manifestó Abed Lizandro a LA PRENSA GRÁFICA, vía telefónica, el viernes anterior por la tarde.