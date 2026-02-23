Empresa considera ‘ilegal’ toma de puertos que operaba en Canal de Panamá

'La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de sus puertos y garantiza la continuidad de la operación’

Ciudad de Panamá, Panamá . La filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings calificó este lunes como ´ilegal´ la toma por parte de autoridades panameñas de los dos puertos que operaba en el Canal de Panamá.

El gobierno panameño tomó más temprano el control de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, tras finalizar el proceso legal que anuló la concesión a la empresa asiática.

La compañía Panama Ports Company, filial de Hutchison, ´objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación´, indicó la firma en un comunicado.

Según la empresa, representantes del gobierno ´llegaron sin invitación a los puertos´ y entregaron una carta indicando que ´la concesión de PPC ya no existe, que los puertos son propiedad del Estado y que PPC debe cesar operaciones´.

´El Estado tomó control´ de los puertos, ´removió´ a la compañía ´y amenazó con persecución penal ante cualquier falta de cumplimiento´, denuncia la nota.