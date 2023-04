Emmanuel Macron irrita a sus aliados con sus declaraciones sobre China

París. El presidente francés, Emmanuel Macron, se proponía al viajar a Pekín demostrar la unidad de la Unión Europea (UE) frente a China y convencer al presidente Xi Jinping de actuar por el fin de la invasión rusa de Ucrania.

Pero sus comentarios en el camino de vuelta sobre las relaciones entre China, Estados Unidos y la UE tuvieron por principal resultado irritar a los aliados de Francia y revelar los desacuerdos en el seno del bloque europeo.

En esas declaraciones, al medio estadounidense Político y al diario francés Les Échos, Macron advirtió sobre el riesgo de que la UE se vea arrastrada a un conflicto entre Estados Unidos y China por la cuestión de Taiwán.

"Lo peor sería pensar que los europeos debemos ser seguidores y adaptarnos al ritmo estadounidense y a una sobrerreacción china", declaró.

Si el conflicto en Extremo Oriente se acelera, "no tendremos tiempo ni medios para financiar nuestra autonomía estratégica y nos convertiríamos en vasallos, pudiendo convertirnos en el tercer polo si tuviéramos unos años para construirlo", agregó.

Las autoridades de la potencia asiática no escatimaron elogios por esas declaraciones. Los diplomáticos europeos se mostraron en cambio mucho menos entusiastas.

"El presidente francés habla siempre en nombre de la República Francesa", se apresuró a aclarar un alto funcionario de la UE.

Desde entonces, los diplomáticos franceses insisten en que el "tercer polo" evocado por Macron no implica la búsqueda de una equidistancia entre la democracia estadounidense y el régimen autocrático chino.

“Mendigar a los dictadores” Copiado!

Pero el mandatario francés insistió el miércoles en la necesidad de desmarcarse de Washington en las tensiones entre China y Taiwán.

"Ser un aliado no significa ser un vasallo (...), no significa que no tenemos derecho a pensar por nosotros mismos", dijo en Ámsterdam, agregando que Francia está "por el statuo quo" y apoya una "solución pacífica" en el conflicto de Taiwán, considerada por el régimen comunista chino como una isla rebelde.

El ministro lituano de Relaciones Exteriores, Gabrielius Landsbergis, reaccionó de una forma especialmente dura.

"Propongo que reconozcamos las ventajas y la necesidad de la unidad transatlántica (en lugar de) mendigar a los dictadores que ayuden a garantizar la paz en Europa", tuiteó.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, de visita en Washington, criticó a los dirigentes de la UE como Macron y al jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, por querer concluir contratos comerciales con Pekín.

"Miran con miopía a China para poder vender más productos de la Unión Europea allí a un costo geopolítico enorme, haciéndonos más dependientes de China y no menos", afirmó.

Los países de Europa del este, que pertenecieron al bloque soviético durante la Guerra Fría, buscan tradicionalmente mantener buenas relaciones con Washington, su principal garantía de seguridad frente a una amenaza rusa.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden (derecha), y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, participan en una ceremonia de bienvenida para Macron en la Casa Blanca en Washington. (JIM WATSON/AFP)

“Apego por la alianza con EE. UU.”

Pero Macron fue también criticado en Europa occidental.

"Nunca hemos estado en riesgo de convertirnos o de ser un vasallo de Estados Unidos", dijo el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, para quien el presidente francés hizo unas declaraciones "desafortunadas".

Durante la visita de Macron a Países Bajos, después de su viaje a China, el primer ministro Mark Rutte se abstuvo de criticarlo, pero señaló que Estados Unidos era "indispensable" y que, "sin su apoyo, habría sido inconcebible que Ucrania resistiera" a Rusia.

En Bruselas no gustó que las palabras del gobernante francés eclipsaran los esfuerzos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para coordinar la posición del bloque frente a China.

Antes de acompañar a Macron en su visita a Pekín, Von der Leyen pronunció un discurso sobre la necesidad de la UE de "reducir los riesgos" creados por su dependencia hacia China, sin por ello dejar de lado su colosal mercado.

Algunas voces, no obstante, salieron en defensa del mandatario francés.

Para el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Macron "tiene un gran apego por la alianza con Estados Unidos" y "no ha dicho otra cosa".

“Pero, ¿esta alianza significa que sigamos ciegamente y sistemáticamente la posición de Estados Unidos en todos los temas? No”, zanjó.