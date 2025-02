Emmanuel Macron corrige a Donald Trump en plena rueda de prensa sobre Ucrania

Macron advierte que paz en Ucrania no puede ser sinónimo de capitulación

Washington. Se abrazaron, intercambiaron cumplidos y demostraron cercanía, pero Emmanuel Macron y Donald Trump dejaron claro que no están de acuerdo en todo. Durante su reunión de este lunes en la Casa Blanca, el presidente francés corrigió públicamente a su homólogo estadounidense cuando este afirmó que Europa solo presta dinero a Ucrania.

En un gesto poco común para un visitante en el Despacho Oval, Macron interrumpió a Trump a mitad de su declaración. “No, de hecho, para ser franco”, dijo el mandatario francés, tocando el brazo de su anfitrión. “Pagamos el 60% del esfuerzo total y fueron, como en Estados Unidos, préstamos, garantías y subvenciones”.

Trump, visiblemente sorprendido, sonrió y respondió: “Si lo crees, a mí me parece bien”.

Emmanuel Macron corrige a Donald Trump durante la rueda de prensa en la Casa Blanca, aclarando el papel de Europa en el financiamiento a Ucrania. (JIM WATSON/AFP)

El momento fue uno de los más tensos de un encuentro que, en términos generales, estuvo marcado por muestras de afecto y simbolismo diplomático. No obstante, la postura de Trump sobre Rusia generó incomodidad en su interlocutor europeo.

Un vínculo lleno de gestos y contrastes

Pese a sus diferencias sobre Ucrania, Macron y Trump han cultivado una relación particular. Durante la reunión, Trump recordó con humor una cena en la Torre Eiffel junto a sus esposas. “No había intérprete, él hablaba y hablaba, y yo solo asentía”, contó el expresidente republicano. “Al día siguiente leí los periódicos y me di cuenta de que eso no era lo que habíamos dicho. Es un tipo astuto, te lo aseguro”.

Macron, entre risas, le respondió con un gesto amistoso y ambos parecieron compartir un momento de complicidad. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior, el tono volvió a cambiar cuando surgieron las diferencias sobre Ucrania y el apoyo financiero a Kyiv.

La diplomacia del apretón de manos

Desde su primer encuentro en 2017, la relación entre ambos ha estado marcada por simbólicos apretones de manos. En su primer saludo en Bruselas, Macron dejó marcas blancas en la mano de Trump tras un prolongado y firme apretón. Años después, al reencontrarse tras la reelección del republicano, no faltaron abrazos y gestos de camaradería.

Macron, que ha buscado posicionarse como un interlocutor clave de Europa ante Washington, parece decidido a mantener una relación cercana con Trump, sin dejar de marcar sus diferencias. “Ningún líder mundial trata a Trump tan bien como Macron. Es amistoso pero firme, respetuoso pero no tiene miedo de enfrentarse a él cuando piensa que está equivocado. Y Trump lo respeta por eso”, comentó el periodista británico Piers Morgan en la red social X.

El futuro de la relación entre ambos dependerá de cómo evolucione la guerra en Ucrania y el rol que Estados Unidos decida asumir en ella. Pero si algo quedó claro en esta reunión, es que Macron no tiene reparos en corregir a Trump, incluso frente a las cámaras.