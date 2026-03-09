Emiratos Árabes Unidos no participarán ‘en ningún ataque’ contra Irán, dice embajador

Una alta columna de humo negro se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

Ginebra, Suiza. Los Emiratos Árabes Unidos “no participarán en ningún ataque contra Irán” desde su territorio, afirmó el lunes el embajador emiratí en Ginebra Jamal Al Musharakh, tras desmentir nuevamente que su país haya servido de base para la ofensiva contra Teherán.

“Nuestras bases no son utilizadas para atacar Irán”, afirmó el diplomático, que denunció que su país estaba siendo blanco de agresiones “totalmente injustificadas” en los últimos días.

“Como Emiratos Árabes Unidos, no participaremos en ningún ataque contra Irán desde nuestro territorio y no estaremos implicados”, aseguró a la prensa.

Noticia en desarrollo...