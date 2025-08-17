El Mundo

Elecciones en Bolivia: concluye votación para elegir presidente y Congreso

Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas

Por AFP
(COMBO) This combination of pictures created on August 17, 2025 shows Bolivia's presidential candidate for the Alianza Unidad coalition, Samuel Doria Medina (L), voting at a polling station in the Franco Boliviano school during the presidential election in La Paz on August 17, 2025, and Former Bolivian president and presidential candidate for the "Alianza Libre" (Free Alliance) coalition, Jorge "Tuto" Quiroga Ramirez (R), casting his vote at a polling station in the Santa Rosa school during the presidential election in La Paz on August 17, 2025. Bolivians headed to the polls Sunday for elections marked by a deep economic crisis that has seen the left implode and the right eyeing its first shot at power in 20 years. (Photo by MARTIN BERNETTI and AIZAR RALDES / AFP)
El candidato presidencial de la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, y el expresidente boliviano y candidato presidencial por la coalición “Alianza Libre”, Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez. (MARTIN BERNETTI AIZAR RALDES/AFP)







Bolivia
