Papa León XIV pide terminar con ‘pandemia de armas’ que mata a niños en crímenes y conflictos

El papa León XIV pidió el domingo poner fin a la “pandemia de armas” que mata a “innumerables” niños todos los días en crímenes y conflictos a nivel mundial.

El papa León XIV durante su mensaje en la Basílica de San Pedro este domingo 31 de agosto, hizo un llamado a parar la matanza de niños a causa de las guerras y tiroteos. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

El pontífice estadounidense reiteró sus llamados al término de la oración del Ángelus por un alto el fuego en Ucrania tras el ataque ruso a Kiev el jueves pasado, en el que murieron al menos 25 personas, incluidos cuatro niños.

También recordó el tiroteo del miércoles pasado en una misa escolar en Minnesota, en Estados Unidos, en el cual dos niños fueron asesinados.

El Papa León XIV al bendecir a un niño mientras saludaba a la audiencia presente tras el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo el 17 de agosto pasado. Fotografía: (ANDREAS SOLARO/AFP)

“Incluimos en nuestras oraciones a los innumerables niños muertos y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios detener la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo”, dijo el papa, en inglés.

Sobre Ucrania, el papa pidió al mundo “no sucumbir a la indiferencia” y renovó su “llamado insistente a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo”.

“Es hora de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional”, afirmó.