El Mundo

Papa León XIV pide terminar con ‘pandemia de armas’ que mata a niños en crímenes y conflictos

Pontífice volvió a pedir un alto al fuego en Ucrania

EscucharEscuchar
Por AFP.

El papa León XIV pidió el domingo poner fin a la “pandemia de armas” que mata a “innumerables” niños todos los días en crímenes y conflictos a nivel mundial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Papa León XIVTiroteosGuerra de Ucrania

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.