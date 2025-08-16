El Mundo

El Mediterráneo se calienta y especies invasoras como el pez león amenazan su ecosistema

El pez león, gran depredador, de unos 26 centímetros de media con largas aletas moteadas, se siente cómodo en este mar cálido pero causa estragos

Por AFP
(FILES) A freediver cuts the spines off a caught lionfish (Pterois miles), typically native to Indo-Pacific waters and currently invading the eastern Mediteranean sea, near the surface underwater off the shore of Lebanon's northern coastal city of Qalamun on August 11, 2021. Encouraged by increasingly warm waters, hundreds of species native to the Red Sea have, over the years, invaded the eastern Mediterranean via the Suez Canal, disrupting ecosystems, according to scientists. (Photo by IBRAHIM CHALHOUB / AFP)
Impulsadas por el aumento de la temperatura del agua, cientos de especies originarias del mar Rojo han invadido a lo largo de los años el Mediterráneo oriental a través del canal de Suez, alterando los ecosistemas, según los científicos. (Foto de IBRAHIM CHALHOUB / AFP) (IBRAHIM CHALHOUB/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

