El inusual caso de adopción entre osos polares que sorprendió a científicos de Canadá

Seguimiento con GPS arrojó resultados inesperados en el comportamiento de osos polares de Manitoba. Conozca el caso.

Por AFP
Un nuevo estudio reveló que los osos polares son claves para alimentar a muchas especies necrófagas en el Ártico, afectadas por el cambio climático.
Los osos polares afrontan condiciones climáticas adversas en el Ártico. (Canva /Canva)







Canadáosos polaresÁrticoetología
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

