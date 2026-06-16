El Mundo

El hombre más rico de Asia pone un pie en Latinoamérica

El conglomerado indio Adani obtuvo un contrato por $70 millones para apoyar exportaciones de GNL desde Latinoamérica a partir de 2027

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Por La Nación / Argentina / GDA
El primer ministro de India, Narendra Modi (izquierda), saluda a Gautam Adani, presidente del conglomerado indio Grupo Adani, durante la ceremonia de inauguración de la primera fase del Aeropuerto Internacional Navi Mumbai, en Navi Mumbai, el 8 de octubre de 2025. (Foto: Punit Paranjpe / AFP).
La expansión india en Argentina gana fuerza con Adani y Welspun, impulsada por oportunidades energéticas y el potencial exportador de Vaca Muerta. En la foto, el primer ministro de India, Narendra Modi (izquierda), saluda a Gautam Adani. (PUNIT PARANJPE/AFP)







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