El hombre más rico de Asia pone un pie en Latinoamérica

La expansión india en Argentina gana fuerza con Adani y Welspun, impulsada por oportunidades energéticas y el potencial exportador de Vaca Muerta. En la foto, el primer ministro de India, Narendra Modi (izquierda), saluda a Gautam Adani.

Gautam Adani, el empresario más rico de Asia y líder de un conglomerado valorado en más de $191.000 millones, concretó su primer paso en América Latina. Una de sus compañías comenzará operaciones en Argentina a partir de 2027 mediante un contrato vinculado a la exportación de gas natural licuado (GNL).

La operación marca el ingreso formal del Grupo Adani a la región. Argentina se convirtió en la puerta de entrada para una estrategia de expansión que también observa oportunidades futuras en otros mercados latinoamericanos.

El proyecto contempla la prestación de servicios marítimos para Southern Energy (SESA), el consorcio que impulsará las exportaciones de GNL desde Argentina.

Adani ganó contrato por $70 millones ligado a exportaciones de GNL

El acuerdo tiene una duración de 10 años y una inversión estimada en $70 millones. La adjudicación recayó sobre un consorcio integrado por Adani Harbour International FZCO y la firma argentina Meridian Group.

La selección se realizó mediante una licitación internacional en la que participaron algunos de los principales operadores marítimos del mundo.

Los servicios incluyen operación de remolcadores para buques metaneros, logística offshore y transporte de tripulaciones. Para ello se utilizará una flota de seis embarcaciones.

El proyecto que impulsará exportaciones desde Vaca Muerta

SESA está conformada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y la empresa noruega Golar (10%).

La compañía incorporará dos buques de licuefacción: Hilli Episeyo y MKII.

Estas unidades permiten enfriar el gas hasta -162 °C, proceso que reduce su volumen aproximadamente 600 veces y facilita su transporte en estado líquido hacia mercados internacionales.

La visita de Narendra Modi abrió nuevas oportunidades

El desembarco de Adani ocurre después de un acercamiento diplomático entre Argentina e India.

En julio del año anterior, el primer ministro indio Narendra Modi realizó una visita bilateral a Buenos Aires. Fue la primera vez que un líder de India efectuó una visita de este tipo al país sudamericano.

Durante el encuentro, Modi y el presidente argentino Javier Milei acordaron profundizar la cooperación en sectores como energía, minería, defensa y comercio.

Ese acercamiento fortaleció la confianza del sector privado indio y despertó un mayor interés por el mercado argentino.

Welspun abrió el camino de las empresas indias

La primera compañía india que avanzó con fuerza en Argentina fue Welspun, fabricante de tuberías de acero con sede en Bombay.

En enero obtuvo la adjudicación para suministrar los tubos de un gasoducto de 478 kilómetros que transportará gas desde Vaca Muerta hasta la provincia de Río Negro.

El contrato superó los $200 millones.

Welspun se impuso sobre Siat-Tenaris, empresa del Grupo Techint, tras presentar una propuesta con una diferencia de precio cercana al 40%, según los compradores.

Ejecutivos de Adani visitaron Buenos Aires

La semana anterior, Pranav Vora, director ejecutivo de Adani Shipping y Adani Harbour Services, y Martin George, vicepresidente del grupo, viajaron desde India a Buenos Aires.

Durante dos días sostuvieron reuniones con representantes de la embajada india, ejecutivos de Meridian Group y Rodolfo Freyre, director ejecutivo de SESA.

Los directivos indicaron que la operación en Argentina representa una escala reducida frente al tamaño global del conglomerado. Sin embargo, señalaron que el objetivo inicial consiste en cumplir los compromisos asumidos y demostrar capacidad operativa.

También destacaron que el modelo impulsado por SESA resulta innovador y despertó interés entre los principales actores internacionales del sector por su potencial de replicarse en otros mercados.

Un gigante con negocios valorados en $191.000 millones

El valor combinado de las seis compañías cotizadas del Grupo Adani supera los $191.000 millones.

La distribución es la siguiente:

Adani Power: $47.200 millones.

$47.200 millones. Adani Ports: $44.200 millones.

$44.200 millones. Adani Enterprises: $44.000 millones.

$44.000 millones. Adani Green Energy: $26.400 millones.

$26.400 millones. Adani Energy Solutions: $19.900 millones.

$19.900 millones. Adani Total Gas: $8.800 millones.

La empresa que operará en Argentina será Adani Ports (APSEZ).

La compañía tiene presencia en 12 países, administra 15 terminales portuarias en India y cuatro en el extranjero. Además, maneja el 27% del volumen portuario indio.

En un comunicado oficial, el director ejecutivo de APSEZ, Ashwani Gupta, indicó de forma indirecta que el proyecto refleja la capacidad creciente del grupo para respaldar grandes desarrollos de infraestructura energética en distintas regiones.

India busca nuevas fuentes de gas fuera de Medio Oriente

El grupo también destacó que Argentina avanza hacia una posición relevante en el mercado mundial de GNL.

Según la compañía, SESA tendrá un papel clave para conectar esa oferta con los mercados internacionales. Entre los acuerdos en marcha figura la posibilidad de exportar a India hasta 10 millones de toneladas anuales, equivalentes a 45 millones de metros cúbicos diarios.

El interés indio responde a factores estratégicos.

India consume cerca de 2 millones de toneladas de GNL por mes. Durante el año anterior importó casi 21 millones de toneladas a través del estrecho de Ormuz, corredor por donde circula alrededor del 20% del comercio mundial de GNL.

Las tensiones en Medio Oriente incrementaron la necesidad de diversificar proveedores energéticos.

En ese contexto, el desarrollo de Vaca Muerta posicionó a Argentina como una alternativa atractiva para los compradores asiáticos.

El presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, afirmó recientemente que compradores de Asia muestran un interés creciente por adquirir gas argentino e incluso por participar en proyectos vinculados al sector.

YPF también prepara una futura licitación para la operación de Argentina LNG, un megaproyecto que contempla la instalación de dos buques de licuefacción en Río Negro.

La llegada de Welspun y Adani refuerza la presencia empresarial india en Argentina y refleja el creciente interés de ese país por los recursos energéticos de Vaca Muerta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.