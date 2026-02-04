El Mundo

El Clan del Golfo suspende diálogos de paz tras acuerdo Petro-Trump

La mayor organización narcotraficante de Colombia se levanta de la mesa en Catar. Rechazan la ofensiva conjunta anunciada por Petro y Donald Trump contra “Chiquito Malo”.

Por AFP
Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por teléfono el 7 de enero, tras amenazas mutuas.
Esta nueva estrategia entre los dos países cambia el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. (LUIS ROBAYO MANDEL NGAN/AFP)







