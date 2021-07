El bando de McCain acusa a Obama de jugar la carta racial

El candidato presidencial republicano John McCain en un acto de campaña en Racine, Wisconsin, el 31 de julio de 2008. El equipo de McCain acusó el jueves 31 de julio de 2008 a su rival demócrata, Barack Obama, de introducir el tema racial en la campaña electoral estadounidense. McCain en campaña | AFP

WASHINGTON (AFP) El equipo del candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, acusó el jueves a su rival demócrata, Barack Obama, de introducir el tema racial en la campaña electoral estadounidense.

"Barack Obama jugó la carta racial y lo hizo maquillando la realidad. Esto crea divisiones, es negativo, vergonzoso y falso", dijo Rick Davis, el director de campaña de McCain, en un comunicado.

Davis se refería a un discurso de Obama en el que el senador por Illinois acusó a John McCain y a los republicanos de intentar "asustar" a los estadounidenses sobre su persona.

"Como no tienen nuevas ideas, la única estrategia que tienen en estas elecciones es la de intentar asustarlos conmigo. Van a intentar decir: 'no es suficientemente patriótico, tiene un nombre extraño y no se parece a todos esos otros presidentes que se ven en los billetes de banco, representa un riesgo'", advirtió Obama.

El bando republicano lanzó estos últimos días una vigorosa campaña publicitaria en televisión para denunciar la supuesta arrogancia de Obama e intentar mostrarlo como indiferente frente a las dificultades de los estadounidenses.

© 2008 AFP