El Mundo

El autor del tiroteo en un colegio de Tailandia era adicto a contenido violento en redes sociales

Las investigaciones descartan por el momento el acoso escolar

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Por Europa Press
Joven mató a sus abuelos y a cinco personas
Un estudiante de un colegio de Tailandia mató a sus abuelos y posteriormente atacó su centro educativo, donde asesinó a cinco profesores y una alumna. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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