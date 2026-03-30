Ejército israelí afirma que otro de los periodistas muertos en Líbano era también miembro de Hezbolá

Jerusalén, Indefinido. El ejército israelí confirmó este lunes que otro de los periodistas muertos en un bombardeo el fin de semana en Líbano era miembro del movimiento islamista Hezbolá apoyado por Irán, sin suministrar pruebas.

Una fuente militar libanesa informó que tres periodistas murieron en un bombardeo el sábado: Ali Shoaib, corresponsal de la cadena de Al Manar, Fatima Ftuni, periodista de la cadena Al Mayadeen, considerada como cercana al movimiento chiita libanés, y su hermano Mohammad Ftuni.

El ejército israelí confirmó poco después del bombardeo que mató a Ali Shoaib, calificándolo como un “terrorista” de Hezbolá que operaba bajo la cobertura de ser periodista.

Este lunes, los militares israelíes confirmaron que mataron en el mismo bombardeo a Mohammad Ftuni, y afirmaron que era un “terrorista del brazo militar del Hezbolá, que operaba también bajo cobertura de periodista”.

El ejército no suministró pruebas para apoyar sus acusaciones.

Contactado por la AFP, el ejército declaró: “Es lo que tenemos y lo que podemos afirmar”.

“Subrayamos que el ejército israelí dirige sus bombardeos contra terroristas y no contra periodistas”, agregó.

Ali Shoaib, era un corresponsal de amplia trayectoria de la cadena Al Manar y cubría desde hace décadas conflictos y la actualidad política en Líbano.

En su comunicado, el ejército también indicó que “tuvo conocimiento de reportes” de que “otro periodista que estaba con los terroristas” habría muerto en el bombardeo.

Desde el inicio de los enfrentamientos entre Israel y el Hezbolá en 2023, a los que un cese el fuego concluido en noviembre de 2024 trató de poner fin, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) registró que Israel mató a al menos 11 periodistas y profesionales de medios libaneses.

En la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás hasta el cese el fuego del año pasado, 210 periodistas y profesionales de medios palestinos murieron por ataques atribuidos a Israel, según el CPJ.

Líbano fue arrastrado al actual conflicto cuando Hezbolá atacó Israel el 2 de marzo y el ejército respondió con bombardeos y una ofensiva terrestre en el sur.