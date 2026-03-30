El Mundo

Ejército israelí afirma que otro de los periodistas muertos en Líbano era también miembro de Hezbolá

Una fuente militar libanesa informó que tres periodistas murieron en un bombardeo el sábado.

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Por AFP
Un bombardeo de Israel cerca de Tiro, Líbano.
Un bombardeo de Israel cerca de Tiro, Líbano. (KAWNAT HAJU/AFP)







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