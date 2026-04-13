Ejército de Estados Unidos dice que mató cinco personas en su último golpe a presuntas narcolanchas

El 20 de marzo, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental. Esa vez, murieron dos personas y hubo un sobreviviente, todos fueron entregados a la Guardia Costera de Costa Rica.

El ejército de Estados Unidos dijo este domingo 12 de abril que mató a otras cinco personas en ataques contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en los que solo hubo un sobreviviente.

La campaña de ataques de Estados Unidos en mar abierto en aguas del mar Caribe y del océano Pacífico llega así a un saldo de al menos 168 muertos.

Los ataques fueron ejecutados contra dos embarcaciones el 11 de abril, dijo el Comando Sur en una publicación en X, junto a un video.

“Dos hombres narcoterroristas resultaron muertos, mientras otro sobrevivió al primer ataque. Tres hombres narcoterroristas murieron en el segundo ataque”, dijo el comando sin dar evidencias de sus afirmaciones sobre tráfico de drogas.