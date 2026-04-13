El Mundo

Ejército de Estados Unidos dice que mató cinco personas en su último golpe a presuntas narcolanchas

En el Pacífico oriental

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Por AFP
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental.
El 20 de marzo, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental. Esa vez, murieron dos personas y hubo un sobreviviente, todos fueron entregados a la Guardia Costera de Costa Rica. (-/AFP)







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