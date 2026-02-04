Dueños de playa en España solicitan cierre de acceso luego de avalancha turística causada por redes sociales: vea el video

La ensenada de Caló des Moro, en Mallorca, España, quedó en el centro de una disputa por el aumento masivo de visitantes tras la viralización de imágenes en redes sociales. Los propietarios del terreno solicitaron en enero autorización para cerrar el acceso público. Alegaron desgaste ambiental, acumulación de basura y falta de apoyo institucional.

Los dueños, Maren y Hans-Peter Oehm, de nacionalidad alemana, señalaron que el flujo constante de turistas deterioró el entorno natural. La playa pasó de ser un sitio poco visitado a recibir hasta 4.000 personas por día durante la temporada alta.

La exposición ocurrió luego de que fotos y video de aguas cristalinas circularon en Instagram y TikTok. En 2024, autoridades turísticas impulsaron a creadores de contenido para promover zonas menos conocidas. La estrategia buscaba aliviar la presión en playas tradicionales. El resultado aumentó la afluencia en Caló des Moro.

Turismo de masa y deterioro ambiental

De acuerdo con el Diario de Mallorca, los Oehm actuaron durante años como custodios informales del área. Con el crecimiento del turismo, destinaron recursos a limpieza, reforestación y control de fogatas encendidas por visitantes.

El impacto ambiental se volvió evidente. Se estimó la pérdida de seis toneladas de arena cada tres meses. Aproximadamente 70 kilos por día salieron adheridos a toallas y calzado, según reportes locales. La trilla de acceso, con rocas y 120 escalones empinados, se convirtió en un punto frecuente de desechos.

En 2024 surgieron protestas vecinales. En junio, más de 300 personas ocuparon la ensenada. Colocaron una pancarta con el mensaje Vamos a ocupar nuestras playas y repartieron volantes en inglés y alemán. La acción provocó la salida de numerosos turistas. También se registraron bloqueos temporales de caminos.

Algunos visitantes optaron por retirarse tras conocer la situación. Entre ellos estuvo Kristina Vashchenko, ucraniana de 20 años residente en Alemania. Ella llegó al sitio por contenidos de TikTok y decidió buscar otra playa luego de recibir información sobre la movilización vecinal. Reconoció la condición de visitantes y la existencia de otras opciones en la isla.

