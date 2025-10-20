El Mundo

Dos muertos luego de que avión de carga derrapó y cayó al mar en pista de Hong Kong

Avión habría chocado vehículo en tierra mientras aterrizaba, tirándolo al mar junto con las dos víctimas mortales

Por Roger Bolaños Vargas
Esta fotografía tomada y publicada el 20 de octubre de 2025 por la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong muestra un avión de carga Boeing 747-400 después de que chocó con un vehículo terrestre durante el aterrizaje en la pista norte del aeropuerto internacional de Hong Kong y se deslizó hacia el mar, matando a dos personas.
Esta fotografía publicada por la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong muestra el avión de carga Boeing siniestrado. (HANDOUT/AFP)







Hong KongAccidente aéreoAccidente
Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

