Dos monjas excomulgadas fueron detenidas por presunto robo de obras de la Iglesia

Las exrreligiosas se habían declarado en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas en 2024. Conozca el caso.

Por AFP
La exabadesa Laura Garcia de Viedma (derecha) y la hermana Paloma (al frente) dejan la corte en Briviesca, Burgos, después de su detención.
La exabadesa Laura Garcia de Viedma (derecha) y la hermana Paloma (al frente) dejan la corte en Briviesca, Burgos, después de su detención. (CESAR MANSO/AFP)







excomuniónmonjasEspañaIglesia Católicaobras de arte
